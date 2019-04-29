اخماد حريق في مبنى سكني في محلة غادير

تمكنت فرق الإطفاء في مركز ​الدفاع المدني​ في ​جونية​، من ​اخماد حريق​ اندلع مساء اليوم داخل شقة تقع في الطبقة الارضية من مبنى سكني في محلة غادير- جونية. واقتصرت الأضرار على الماديات.

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