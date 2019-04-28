مقتل شخص في حادث إطلاق نار قرب كنيس يهودي بولاية كاليفورنيا الأمريكية

قتل شخص وأصيب 4 آخرون بجروح في حادث إطلاق نار مساء اليوم السبت قرب كنيس يهودي بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقال قائد شرطة سان دييغو الأمريكية، إنه تم احتجاز رجل بعد حادث إطلاق نار عند معبد يهودي خلال احتفال عيد الفصح.

وأسفر الحادث عن وقوع 4 مصابين، حسبما ذكرت الشرطة على "تويتر".

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وكان قائد الشرطة قد ذكر في تدوينة سابقة أنه تم التعامل مع شخص مسلح، في المنطقة المحيطة بالمعبد، وأن الشرطة أغلقت الطريق المؤدي له، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر حتى تقوم الشرطة بواجبها.

وفي تدوينة أخرى، طلب قائد الشرطة من المواطنين البقاء بعيدا عن موقع الحادث، وأنه يجري التعامل مع الموقف وعلاج المصابين، مطالبا الجميع بعدم نشر أي معلومات غير موثقة، لأن الوضع يمكن أن يتغير.