وزير الخارجية الإيراني يعتزم زيارة كوريا الشمالية قريبًا

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ، اليوم الأحد، اعتزامه زيارة كوريا الشمالية.
ونقلت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية عن ظريفقوله " إن الزيارة يجري الإعداد لها على أن يعلن موعدها قريبًا".
وكان وفد برلماني إيراني زار بيونج يانج في شهر ديسمبر الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة قامت بتصعيد العقوبات ضد طهران في أعقاب انسحابها من الاتفاق النووي الموقع مع الدول الكبرى عام 2015.
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