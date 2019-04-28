أحمد الحريري لحزب الله: السعودية بيت كرامة العرب



أكد الأمين العام لــ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، أن السعودية ، هي قبلة المسلمين والعرب والعالم، وهي بيت كرامة العرب مهما كره الكارهون، ومملكة الحزم التي ستبقى تتصدى للتخريب الإيراني في كل الساحات. جاء ذلك في رد أحمد الحريري على هجوم نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، على المملكة العربية السعودية، مبينا أن هذا الهجوم يأتي لكون حزب الله مواليا لإيران، والتي تعاني حاليا من العقوبات الأميركية. وأضاف أحمد الحريري أن النظام الإيراني يصدر الفتنة إلى المجتمعات العربية، ويمعن عبر ميليشياته المذهبية في إشعال الحروب الأهلية في سورية والعراق واليمن والبحرين، وفِي صناعة كل المشاهد المأساوية التي تعيشها المنطقة، فضلا عما يمارسه على أرضه من استبداد وديكتاتورية بحق شعبه، وبحق عرب الأحواز الذين يواصل مسلسل إعدامهم والتنكيل بهم.

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