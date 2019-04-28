التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، في مقر المركز بالرياض، ممثلة منظمة اليونيسيف في اليمن سارة بيسولو نيانتي. واستعرض جهود المركز وأعماله في جميع دول العالم، وما قُدم من مشروعات في شتى المجالات للمواطنين اليمنيين المحتاجين خاصة الفئات الأكثر ضعفًا، كالوقاية من سوء التغذية لدى الأطفال والأمهات وتوفير اللقاحات وبرنامج إعادة تأهيل الأطفال اليمنيين الذي سبق أن جندتهم الميليشيات الحوثية، ورعاية الأيتام. وفي تصريح صحفي أبدت ممثلة منظمة اليونيسيف باليمن تقديرها للعمل الإنساني المتميز لمركز الملك سلمان للإغاثة وعطائه البارز الذي شمل الأطفال المتضررين وقالت: جهود المركز ساعدت في حماية أطفال اليمن من عدة جوانب أهمها الصحة والتعليم وسوء التغذية. من ناحية أخرى، تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الرابع من شهر أبريل 2019م، من انتزاع "24" لغماً مضاداً للأفراد ، و"1,018" لغما مضادا للآليات و"197" عبوة ناسفة و"1,082." ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه "2,321" لغمًا.



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كانت هذه تفاصيل خبر الربيعة يبحث مع مسؤولة أممية جهود حماية أطفال اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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