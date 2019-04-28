6 قطاعات تقود بورصة قطر للمنطقة الحمراء

الدوحة (وكالات) أغلقت بورصة قطر تعاملاتها أمس على انخفاض حاد في المنطقة الحمراء، متأثرة بتراجع 6 قطاعات على رأسها النقل، يليه البنوك والخدمات المالية، ثم التأمين، والعقارات، والصناعة، والاتصالات، بينما ارتفع البضائع وحيداً. وهبط المؤشر العام بنسبة 0.42%، ليصل إلى النقطة 10406.84، خاسراً 44.29 نقطة عن مستويات الخميس الماضي.

وتقلصت التداولات، إذ هبطت السيولة إلى 132.51 مليون ريال، مقابل 264.53 مليون ريال الخميس، كما تراجعت الكميات عند 6.78 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 13.45 مليون سهم في الجلسة السابقة. وتراجع البنوك 0.65 بالمائة، متأثرا بهبوط 8 أسهم أبرزها الوطني بنسبة 1.10 بالمائة.

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