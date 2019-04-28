الجيش اليمني يتقدم ميدانياً.. والحوثي يرتكب مجزرة غرب تعز

في وقت يواصل الجيش اليمني التقدم ميدانياً في قتاله الميليشيات الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران، ارتكبت الميليشيات مجزرة جديدة غرب تعز، إذ استهدفت بصاروخ "كاتيوشا" منز ل أحد المواطنين، ما أدى إلى مقتل 6 أفراد من عائلته وجرح أشخاص عدة اليوم الأحد.

وأفاد شهود لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بأن "مليشيات الحوثي الانقلابية استهدفت بصاروخ كاتيوشا منزل أحد المواطنين في قرية مشرفه وادي بني خولان جبل حبشي غرب تعز، ما أدى إلى مقتل 6 من أفراد الأسرة معظهم أطفال مع أمهم وإصابة 2 آخرين وتدمير المنزل بالكامل، مشيرين إلى أنه تم إسعاف المصابين لتلقى العلاج.

إلى ذلك، انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الرابع من إبريل الجاري، 2321 لغماً زرعتها المليشيات الحوثية الانقلابية في الأراضي والمدارس والبيوت في عدد من المحافظات.

وأوضح المركز في بيان له، أنه انتزع 24 لغماً مضاداً للأفراد، وألف و18 لغماً مضاداً للآليات، و197 عبوة ناسفة وألف و82 ذخيرة غير منفجرة.

ووصل إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع 63 ألف و719 لغماً زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن.

ميدانياً، كبد الجيش اليمني الميليشيات الحوثية الانقلابية خسائر كبيرة، إذ أحرز اليوم الأحد، تقدماً في محافظة الضالع جنوب البلاد، وسط انهيار كبير لعناصر ميلشيات الحوثي الانقلابية، وفقاً لموقع "سبتمبر نت" التابع للجيش اليمني.

وأفاد الموقع بأن "قوات الجيش الوطني طهّرت ما تبقى من جيوب حاولت ميلشيات الحوثي الانقلابية التسلل إليها في منطقة تورصة بمديرية الأزارق غرب المحافظة، بعدما تمكنت قوات الجيش من تحريرها يوم أمس السبت، بعد مواجهات عنيفة، تكبدت الميلشيات فيها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

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واستطاع الجيش اليمني أسر قيادي من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في منطقة باهر التابعة لمديرية ماوية شرق مدينة تعز، وقتل قائد نقطة تابع للميلشيات في المواجهات.

وفي منطقة العود الفاخر غرب مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، استهدفت مدفعية قوات الجيش طقماً عسكرياً وشاحنة وقود، ما أسفر عن تدمير الطقم واحتراق شاحنة الوقود.

وفي السياق، نجحت قوات الجيش من كسر الهجوم على مواقع ضاحة حسناء شمال جبل العويد بجبهة مقبنة غرب محافظة تعز. وأسفر الهجوم عن مقتل 5 من عناصر ميلشيات الحوثي الانقلابية، بينهم قائد الهجوم.

وكانت قوات الجيش اليمني،قصفت بكثافة مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران شمالي محافظة الضالع، أمس السبت، مخلفة في صفوفهم خسائر فادحة، كما أسرت قياديين من العناصر الحوثية.

وتركز القصف على مواقع المليشيات في منطقة يعيس شمالي مريس وجبل قرحة المطل على منطقة العود شمالي غرب مديرية قعطبة، ما أسفر عن مقتل 17 عنصراً وإصابة 15 آخرين، سبعة منهم قتلوا في منطقة العود.

وتمكنت قوات الجيش من أسر قياديين من مليشيا الحوثي أثناء محاولتهم التسلل إلى احدى مواقع للجيش في جبهة مريس. وأُسر القياديان أثناء تنفيذهم عملية استطلاع بعد تسللهم من شعاب منطقة هجار شمالي منطقة العود الى مواقع قوات الجيش والمقاومة في جبهة مريس.

وكان الجيش اليمني أعلن أسره 300 عنصر من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، خلال أسبوع من المعارك في جبهات محافظة الضالع جنوبي اليمن اليوم الأحد.