كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يعلن سيطرته على جبال غرب صعدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، اليوم الأحد، استعادة مواقع من جماعة "الحوثيين"، في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" أن "قوات الجيش حررت جبال المقران والسمكة والعلم والحصن في منطقة مسن القد بمديرية رازح (غرب صعدة)، بعد معارك عنيفة مع الحوثيين".

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وأضاف أن "المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين".

وأعلنت القوات الحكومية، الأربعاء الماضي، السيطرة على أعلى قمة في جبل الأذناب الاستراتيجي بمحور رازح غرب صعدة، اثر معارك مع جماعة أنصار الله، أوقعت قتلى وجرحى في صفوفها، حسب الجيش اليمني.

تأتي التطورات في سياق معارك تتواصل، منذ 26 آذار 2015، بين جماعة "أنصار الله" من جهة وبين الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى، بهدف استعادة العاصمة صنعاء ومناطق أخرى من قبضة الجماعة.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.