كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سياسي ليبي: السفينة الإيرانية تحمل أسلحة لـ"الوفاق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المحلل السياسي الليبي أحمد عطا، إن "الحرس الثوري الإيراني يلعب دور السمسار من خلال إسهامه في دخول شحنات من الأسلحة إلى ليبيا وإيصالها لحكومة الوفاق".

وأضاف لقناة "218 نيوز" الليبية اليوم الأحد، أن "السفينة الإيرانية التي دخلت إلى ليبيا وتحفظت عليها داخلية الوفاق، كانت قادمة من شرق أوروبا وبالتحديد من بلغاريا"، لافتاً إلى أن السفينة الإيرانية تم إدراجها قبل 5 أشهر على القائمة السوداء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

ولقيت حادثة السفينة صدى كبيراً في الشارع الليبي حيث أكدت وزارة الداخلية أنها تحمل اسم "SHARK E.KORD" وحرف ندائها "EPAK8" ورقمها 9270684، وكانت بمنطقة المخطاف خارج الميناء وتبين أنها مدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية والأوروبية.