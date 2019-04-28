كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاومة الإيرانية تفضح انتهاكات النظام الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت المقاومة الإيرانية، تقريرا يسلط الضوء على الحالة الحقوقية لإيران في الداخل، مشيرة إلى أن العديد من المدن والأحياء شهدت انتهاكات عدة من قبل النظام الإيراني.

وأوضحت المقاومة أن الأسبوع الماضي، شهد انتهاكات عديدة، لافتة إلى أنه منذ أن توسعت الاحتجاجات الشعبية والشبابية ضد النظام الحاكم في المدن والمناطق المختلفة، تعيش قوات الحرس وبقية الأجهزة القمعية في حالة خوف وذعر من غضب الشعب.

وذكرت أنه أعدم سجينين على الأقل في السجون الإيرانية المختلفة خلال الأسبوع الماضي، فيما تم إعدام أحدهم في سجن بابل، والآخر يبلغ من العمر ٣٠ عاما اعدم في أحد سجون مدينة مشهد.

ولفتت المقاومة أنه تم نقل ثلاثة أعضاء من عائلة واحدة في أرومية بعد شهرين من التحقيق، منهم إبراهيم صديق همداني، و ابنه وابنته، وعلي دنيا دوست، مواطن من مدينة نقدة، فيما حكم على افشين برزغر جمشيدي، مواطن من أهالي مدينة تبريز بالسجن لمدة ٨ أشهر من قبل المحكمة الثورية وتم نقله لسجن تبريز لتنفيذ المدة.

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وفي يوم الثلاثاء ٢٣ أبريل، اعتقل محمد رضا نسب عبد اللهي، صحافي وناشط سياسي على يد عملاء مخابرات قوات الحرس، ونقل إلى كرمان بعد التحقيقات الأولية في محكمة أنار.

وداهمت قوات الاستخبارات منازل لثلاثة مواطنين أكراد في كامياران، وانقلوا إلى أماكن مجهولة بعد اعتقالهم، منهم خالد زماني ومهدي قبادي، فيما اعتقل العديد من الشباب والناشطين والناشطات، من بينهم الفنانة والناشطة لحقوق المرأة موجغان كشاورز المعروفة بمايا على يد عملاء المخابرات في طهران، واعتقل عدد من العمال وأعضاء التشكيلات العمالية، واعتقل قرابة ١٢ عاملا منهم ونقلتهم لسجن رجايي في مدينة كرج.

ومن بين أسماء المحتجزين، علي رضا ثقفي وهالة صفرزاده أعضاء رابطة المدافعين عن حقوق العمال، واله زماني عضو نقابة الرسامين في منطقة البرز، سعيد ترابيان، فواد فتحي، مصطفى شوكت، امير عباسي، صفيار قرباني.

كما تم إحضار احمد تقي زاده الناشط العمالي المقيم في اروميه، وناشطين عماليين سنندج، يدعيان غالب حسيني، ومظفر صالح نيا من قبل القوات الأمنية وتم التحقيق معهم، بالإضافة إلى ميكائيل صديقي، عضو ورئيس رابطة عمال البناء في مدينة مريوان وسروآباد، وأشخاص من أعضاء رابطة نقابة عمال البناء في كاميران.