كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير أمريكي سابق يوصي بتصنيف "المخابرات الإيرانية" ضمن قوائم الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال كين بلاكويل، سفير الولايات المتحدة السابق لدى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إنه حان وقت تصنيف وزارة المخابرات الإيرانية ضمن قوائم الإرهاب، بعد وضع الحرس الثوري في تلك القائمة السوداء.

وأضاف، أن نفوذ إيران الخبيث آخذ في الازدياد، مشددا أن وضع مؤسساتها ومخابراتها على قوائم الإرهاب، أصبح أكثر إلحاحًا، بسبب انتشار الجماعات المتطرفة الممولة والميسرة من الحرس في سوريا والعراق ودول أخرى.

ولفت إلى أن هذا القرار وصف من قبل مريم رجوي، زعيمة المعارضة الإيرانية البارزة، بأنه «طال انتظاره»، مبينا أن المنظمة الرئيسية المكونة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، هي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، التي تشدد على مواجهة الحرس، وغيره من القوى القمعية في الداخل، مؤكدا أنها لعبت دورا كبيرًا في الكشف عن قمع الانتفاضة الجماهيرية، المندلعة منذ العام الماضي.

وبيّن أن هذه المؤامرات الإرهابية تُظهر هاجس طهران اليائس بتدمير الأصوات الرئيسية للمعارضة الديمقراطية، و قطع الصلات بينها وبين صانعي السياسة الغربيين، مبينا أن مهمة وزارة المخابرات هي شن حملات إسكات المعارضة، والدعاية في وسائل التواصل الاجتماعي الإيرانية والمجتمع ككل.

