كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الاشتراكي" يقترب من الفوز بانتخابات إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت نتائج أولية غير رسمية بناء على مسح لأصوات الناخبين عقب مشاركتهم، اليوم الأحد، في الانتخابات العامة الإسبانية، أن حزب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز(الاشتراكي)، فاز بها، بعد أن حصد نسبة 28% من إجمالي الأصوات.

فيما سيصبح حزب (فوكس) اليميني المتطرف القوة السياسية الخامسة المنضمة للبرلمان بـ12% من الأصوات.

ووفقاً لمسح الأصوات الذي أجراه التليفزيون الإسباني الحكومي، فإن الحزب الاشتراكي سيحصد ما بين 116 و121 مقعداً في البرلمان، مقابل من 69 إلى 73 مقعداً للحزب الشعبي (المحافظ)

ويأتي من بعده حزب (مواطنون) الذي سيحصل على نحو 48 إلى 49 مقعداً، ثم (نستطيع) اليساري (من 42 إلى 45 مقعداً)، وأخيراً (فوكس) اليميني (من 36 إلى 38 مقعداً)، من إجمالي 350 مقعداً في البرلمان.