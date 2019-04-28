كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختطاف عاملين أجنبيين بمنطقة دلتا النيجر في نيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر الجيش النيجيري أن مسلحين خطفوا عاملين أجنبيين من منصة حفر نفطية في منطقة دلتا النيجر أمس السبت، وذلك في ثاني حادث خطف بالمنطقة خلال أقل من أسبوع.

وقال المتحدث باسم العمليات العسكرية بالمنطقة الميجر إبراهيم أبوبكر: إن "المهاجمين داهموا المنصة المملوكة لشركة دلتا النيجر للموارد البترولية حوالي الساعة الثامنة صباحاً"، مضيفاً أن قوات الجيش تباشر عمليات بحث بالمنطقة.

وتنتج دلتا النيجر معظم الخام النيجيري، وتعاني المنطقة من وجود عصابات وجماعات مسلحة تطالب بحصة أكبر في إيرادات النفط، وخطف مسلحون اثنين من عمال النفط بشركة رويال داتش شل في ولاية ريفرز يوم الخميس الماضي وقتلوا مرافقيهم من أفراد الشرطة أثناء عودتهم من رحلة.