كارتيرون يتأسف على ضياع نقطتين أمام الفتح ويرد على منافسة الرجاء على اللقب

عاد باتريس كارتيرون، مدرب الرجاء الرياضي إلى التأكيد على أن مجموعته تضع إنهاء الموسم الياضي في الرتبة الثانية ضمن أولوياتها، خصوصاً وأنه يطمح لمشاركة الفريق الموسم المقبل بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح كارتيرون في تصريحات إعلامية بعد مباراة النسور الخضر والفتح الرياضي: “المنافسة على اللقب تبقى صعبة، ومنذ البداية قلت إن تركيزنا منصب على المركز الثاني، لأن الرجاء الرياضي مكانته بدوري أبطال إفريقيا، أبرز منافسة قارية بالقارة السمراء”.

أما بخصوص تعادل، اليوم الأحد، أمام الفتح الرياضي، فقد شدد المدرب الفرنسي بأن الخصم فرض نهجا دفاعياً منذ بداية المباراة، ما عقد مهمة اللاعبين للوصول إلى المرمى وترجمة المحاولات إلى أهداف، إضافة إلى وضعية الفريق الذي حل بالبيضاء بحثاً عن نتيجة إيجابية لتحسين ترتيبه بسبورة الترتيب.