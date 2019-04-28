عزيز غالي يحلف الهايج على رأس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مساء اليوم الأحد، عن خلافة عزيز غالي رسميا لمحمد الهايج، في رئاسة الجمعية الحقوقية.

وقالت الجمعية، في بلاغ لها أصدرته مساء اليوم، إن أشغال مؤتمرها الثاني عشر، انتهت إلى اختيار عزيز غالي، عضو الجمعية بفرع مدينة القنيطرة، لخلافة الهايج على رأس الجمعية، كما اختارت كلا من نعيمة واهلي وابراهيم ميسور وحميد بوهدوني نوابا له.

وأوضحت الجمعية، أن لجنتها الإدارية انتخبت مكتبا مركزيا مكونا من 23 عضوا، تمثل النساء 35 في المائة منهم ويمثل الشباب 26 في المائة من أعضائه.

يشار إلى أن العراقيل التي واجهتها الجمعية في تنظيم مؤتمرها أرخت بظلالها على أشغاله، حيث حصلت الجمعية على الترخيص في آخر لحظة، ما استدعى خروج وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بتصريحات أكد فيها عن حق الجمعية في تنظيم مؤتمرها.