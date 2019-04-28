“سديم” الموسم 2.. المصري محيي ياسر يتوج باللقب و”اليوم24″ ينقل لكم تفاصيل الحلقة النهائية من قلب بيروت

نال الشاب المصري محيي ياسر، مساء اليوم الأحد، لقب برنامج “سديم” العربي لصناعة المحتوى على الأنترنت، في موسمه الثاني، في الحلقة النهائية التي أقيمت بالعاصمة اللبنانية بيروت، وفاز بجائزة مليون ريال سعودي.

وتفوق محيي ياسر، على كل من سيف عمار من تونس، وناجي القاق من الأردن اللذان تأهلا للنهائي، وحصد بذلك لقب أفضل صانع محتوى في العالم العربي بفضل تصويت الجمهور وتصويت أعضاء لجنة التحكيم.

وضمت لجنة التحكيم الموسم 2 من سديم كل من المؤثرة الكويتية آسيا الفرج، والفنان البحريني أحمد شريف، والمؤثر الجزائري ديزاد جوكر، ومغني الراب المصري زاب ثروت، فيما تكلف بتقديم البرنامج المصري شريف فايد.

وشهد برنامج سديم في موسم الثاني مشاركة 20 شابا وشابة من مختلف الدول العربية، منهم الشاب المغربي عبد المومن عمري، صاحب قناة “سخون الحال والراديو طافي” على يوتوب.

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وعالج المشاركون في الموسم الثاني من البرنامج موضوع التنمر الإلكتروني كموضوع رئيسي، إضافة لإنتجاهم مقاطع فيديو متنوعة المواضيع طيلة فترات البرنامج.

ووزعت في الحلقة النهائية من البرنامج 8 جوائز تقديرية للشباب المبدعين في الموسم 2 من سديم، هي جائزة أفضل كتابة نص، حققها مازن السقاف من اليمن، والذي حقق كذلك جائزة أفضل هاشتاغ، فيما تسلم جائزة أفضل رسالة المصرية لجينة صلاح، وجائزة أفضل مخرج لمحيي ياسر من مصر، وجائزة أفضل تصوير لربيع بن إبراهيم من تونس، وجائزة أكبر نمو على السوشل ميديا لناجي القاق من الأردن، وجائزة أكبر تفاعل لسيف بن عمار من تونس، وجائزة أفضل أغنية لخالد جاد من مصر.

يذكر أن “سديم” هو مسابقة وبرنامج رقمي يسعى إلى إيجاد أفضل صناع المحتوى في العالم العربي وتزويدهم بأحدث التقنيات والخبرات ليصل تأثيرهم إلى أقصى الحدود.