إيران: مدخنو النرجيلة 5 أضعاف قرّاء الكتب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بلغ عدد روّاد المقاهي ومدخني النرجيلة في إيران، خمسة أضعاف عدد مرتادي المكتبات لشراء الكتب والمطالعة، وفق ما أظهر بحث ميداني أجرته صحيفة "آرمان أمروز".

وأظهرت المقارنة التي أجرتها الصحيفة بين أعداد رواد المقاهي وأعداد رواد المكتبات، أن أكثر من 85% من رواد المقاهي، هم من الجامعيين، وأصحاب الأعمال الحرة التي تؤمن لهم مستوى جيد من الدخل، مشيرة إلى أن السنوات الماضية لم تشهد زرع ثقافة الكتاب لدى الإيرانيين بالشكل المطلوب.

ويلتقي روّاد المقاهي، لبحث أمور اقتصادية، ومتابعة آخر الأخبار السياسية، والرياضة، وغيرهما، بحسب الصحيفة.

واعتبرت الصحيفة في تقريرها، أن انخفاض نسبة المطالعة، تعود إلى الظروف التي تمر بها البلاد، حيث بات هم المواطن يكمن في الحصول على الربح السريع، وهذا الأمر لا يمكن الوصول إليه من خلال المطالعة والقراءة،

وأشارت الصحيفة إلى أن المكتبات وصلت إلى وضع مترد جدا، ما دفع بعض أصحابها (المكتبات)، إلى تقديم عروض لاجتذاب اهتمام الناس ومحاولة إقناعهم باقتناء الكتب.