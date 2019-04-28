انت الان تتابع تفاصيل خبر انتحار جاسوس للإمارات في السجون التركية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 28 أبريل 2019 11:01 مساءً - أكد السفير الفلسطيني لدى أنقرة، فائد مصطفى، انتحار جاسوس يحمل الجنسية الفلسطينية ويعمل لحساب دولة الإمارات، والذي كانت السلطات التركية قد اعتقلته قبل أيام مع شخص آخر.

وقال السفير، في تصريحات لموقع "عربي21"، مساء اليوم الأحد: إن أحد معتقلي التجسس لصالح الإمارات في تركيا يدعى زكي مبارك انتحر، مشيراً إلى أن الجاسوس الثاني، ويدعى سميح شعبان، بخير.

وأضاف مصطفى أن السفارة الفلسطينية في أنقرة بانتظار نتائج تشريح جثمان زكي مبارك، دون تفاصيل أخرى حول تفاصيل ملابسات الحادثة من الجهات التركية.

يشار إلى أن تركيا اعتقلت شخصين فلسطينيين، وذلك بتهمة التجسس لحساب الإمارات، وأمرت محكمة بسجنهما على ذمة التحقيق، في حين أشارت الاستخبارات التركية إلى أنهما على علاقة بالقيادي محمد دحلان، والاستخبارات الإماراتية.