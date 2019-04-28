انت الان تتابع تفاصيل خبر قائد عسكري أمريكي: وجودنا في العراق طويل الأمد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 28 أبريل 2019 11:01 مساءً - أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي أن واشنطن قادرة على "ردع إيران"، مشيراً إلى أن وجود الولايات المتحدة في المنطقة سيكون طويل الأمد لتحقيق هذا الهدف.

وفي مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، يوم السبت، خلال زيارته إلى الخليج، قال الجنرال: إن "تصدير إيران للإرهاب في المنطقة والعالم" يشكل تهديداً طويل الأمد.

وأضاف أن "وجود الولايات المتحدة ومركز القيادة (المركزية) في المنطقة يعود لوقت طويل، وسيستمر بقاؤنا في هذه المنطقة، وسنستمر في التواصل مع حلفائنا وأصدقائنا الإقليميين لضمان أن نكون متحدين ضد التهديد الإيراني، وأعتقد أنه ستكون لدينا الموارد المطلوبة لردع إيران عن أي تحرك قد يكون خطيراً".

وعبر المسؤول العسكري الأمريكي عن قناعته بأن الولايات المتحدة تملك القدرات المناسبة لحماية مصالحها وحلفائها وشركائها الإقليميين.

كما أشاد بمستوى التنسيق مع هؤلاء الحلفاء بالقول: "يساعدوننا في حال توجب علينا القيام برد فعل.. قد يستغرق الأمر وقتاً قصيراً أو طويلاً، لكننا سنتمكن من الرد وبطريقة فعالة".

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وتطرق ماكينزي إلى الملف السوري قائلاً إن القيادة الأمريكية تنظر بحذر في تقليص تعداد قواتها في هذا البلد "مع التقدم إلى الأمام".

ولفت الجنرال إلى أهمية إيجاد توازن بين حاجات حلفاء واشنطن، مثل تركيا، ومتطلباتهم الأمنية في الشمال السوري، وبين السعي الأمريكي إلى حماية الآليات التي أنشأتها واشنطن لتكون طويلة الأمد هناك، في إشارة إلى الفصائل الكردية المسلحة.

كما أعرب قائد القيادة المركزية الأمريكية عن قناعته بأن وجود الولايات المتحدة في العراق سيكون "طويل الأمد" مع التركيز على مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن واشنطن تجري حالياً مفاوضات بهذا الشأن.

وتابع أن بلاده تساعد العراق في بناء قدراته المؤسساتية، مشيراً إلى أن أي حل في هذه البلاد ينبغي أن يحترم سيادتها ويتم من خلال اتفاق مع حكومتها.

وشدد الجنرال الأمريكي على أن كل ما تقوم به الولايات المتحدة في اليمن مرتبط مباشرة بالعمليات ضد تنظيمي "القاعدة في شبه الجزيرة العربية" و"داعش".

وقال :"نقدم دعماً محدوداً لشركائنا، أصدقائنا، أي التحالف العربي الذي تقوده السعودية، في عملياتهم، لكننا لا نشارك معهم في العمليات القتالية، ولا نساندهم مباشرة في القتال".