انت الان تتابع تفاصيل خبر المجلس العسكري السوداني يعفي مسؤولين برئاسة الجمهورية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 28 أبريل 2019 11:01 مساءً - أعفى رئيس مجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، كلاً من مدير إدارة مراسم الدولة في رئاسة الجمهورية، العميد "محمد المبارك سليمان"، ومدير الإدارة العامة للشؤون الإعلامية بالقصر الرئاسي، "قبيس أحمد المصطفى".

كذلك، قرر المجلس العسكري الانتقالي السوداني خلال اجتماعه، اليوم الأحد، تجميد نشاط النقابات والاتحادات العامة المهنية لأصحاب العمل السوداني.

Advertisements

وقال بيان المجلس: "تم تكليف عدد من اللجان لحصر وضبط العهد والأصول والمعاملات المالية مع تخويل اللجان سلطة القيام بأي أعمال أو واجبات تمليها الظروف وتتعلق بالنواحي الإجتماعية والتكافلية والإنسانية لمنسوبي النقابات والاتحادات المختلفة".

وأضاف: "وجه القرار مسجل عام تنظيمات العمل بالشروع في تكوين لجان تسيير لمهام هذه التنظيمات لحين إنعقاد، الجمعيات العمومية لها".

وفي 11 أبريل الجاري عزل الجيش "عمر البشير" من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلساً عسكرياً انتقالياً، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.