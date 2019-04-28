انت الان تتابع تفاصيل خبر الإمارات تنحاز للبحرين ضد العراق.. هذا ما صرحت به والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 28 أبريل 2019 11:01 مساءً - انحازت دولة الإمارات إلى البحرين بعد ساعات من إساءة وزير خارجيتها خالد بن أحمد آل خليفة للعراقيين وشتمه أحد أهم رموزهم؛ مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري.

ودعت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها اليوم الأحد، العراق إلى "الالتزام بمبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية"، متجاهلة الكلمات النابية التي وجهها وزير خارجية البحرين للصدر.

وكان "آل خليفة" هاجم الصدر ببيت من الشعر يحمل شتيمة، حيث نعته بـ"الكلب"، وذلك بعد دعوة زعيم التيار الصدري، في بيانٍ نشره مكتبه السبت (27 أبريل)، كلاً من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والسوري بشار الأسد، إلى التنحي.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إنها "تتابع باهتمام كبير وقلق بالغ البيانات والتصريحات الواردة من العراق تجاه مملكة البحرين وقيادتها".

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وأضافت: إن "التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين الشقيقة، والتجاوز على حرمة ومكانة قيادتها الكريمة، أمر غير مقبول على الإطلاق، وتدخل مرفوض"، بحسب تعبيرها.

وتابع البيان: إن "عدم تدارك ما يسيء إلى العلاقات بين الأشقاء لن يؤدي إلا إلى اتساع الفجوة وزيادة التوتر، في ظروف نحن أحوج ما نكون فيها إلى التعاون والتواصل واحترام السيادة الوطنية ومبدأ عدم التدخل بالشأن الداخلي".

يشار إلى أن سياسيي البلدين (البحرين والعراق) يتراشقون، باستمرار، حول أوضاع الشيعة في البحرين، التي تَعتبر تدخُّل رجال الدين الشيعة "غير مقبول".

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير 2011، في خضم أحداث "الربيع العربي"، قادتها المعارضة الشيعية التي تطالب بإقامة ملكية دستورية في المملكة.