العراق.. عملية عسكرية لتطهير جبال حمرين من فلول (داعش)

دعت تركيا لتفعيل قرضها الائتمانيِ الذي قدّمته في (إعادة الإعمار)

بغداد ـ وكالات: أعلنت القوات العراقية أمس أنها بدأت عملية عسكرية واسعة لتعقب فلول وخلايا تنظيم “داعش” الإرهابي في جبال حمرين على حدود محافظات كركوك وديالي وصلاح الدين. وقال قائد عسكري في مقر العمليات العراقية المشتركة فى بيان نقله موقع “السومرية نيوز” إنه “تمت المباشرة بعملية لتطهير سلسلة جبال حمرين عبر أربعة محاور” مبينا أن العملية تتم بمشاركة فرق من الشرطة الاتحادية ومحور الشمال في الحشد الشعبي وبإسناد طيران الجيش والقوه الجوية العراقية. في سياق متصل اعتقلت قيادة العمليات الخاصة الثانية في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي أمس ثلاثة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة كركوك وذكرت القيادة في بيان تلقت وكالة أنباء الاعلام العراقي (واع) نسخة منه أن “فوج كركوك نفذ مساء أمس عملية امنية في منطقة طوبزاوة بالمحافظة واعتقل ثلاثة ارهابيين مطلوبين للقضاء لتورطهم في هجمات إستهدفت أجهزة الأمن إضافة إلى ابتزاز وإرهاب المواطنين الأبرياء”. وتواصل القوات العراقية عملياتها الامنية لملاحقة من تبقى من فلول تنظيم “داعش” الإرهابي في بعض المناطق العراقية. على صعيد آخر دعا وزير خارجية العراق محمد علي الحكيم نظيره التركي مولود جاويش أوغلو لتفعيل القرض الائتمانيِ الذي قدّمته تركيا للعراق في مؤتمر إعادة إعمار العراق في الكويت العام الماضي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف أمس أن “الحكيم استقبل نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في مقر الوزارة ببغداد وبحثا العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك بين بغداد وأنقرة إلى جانب القضايا، والملفات الإقليمية بالمنطقة، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك”. وأضاف أن “المناقشات عكست إدراكا مشتركا لحجم التحديات، التي تواجه المنطقة، وتوافقا في الرؤى حول الدفع بمسار العمل الثنائي في مواجهة التحديات كافة بما يرسخ من دعائم الأمن، والاستقرار بالمنطقة”. وأشار الصحاف إلى أن “الحكيم أشاد بالمستويات المتميزة التي وصلت إليها العلاقات الثنائية في شتى المجالات في ظل الحرص المتبادل على ترسيخ أطر الشراكة بما فيه خير ومصلحة الشعبين الصديقين”. ووفقا للمتحدث باسم الخارجية العراقية، فإن الوزير العراقي “دعا إلى مساهمة الشركات التركية في إعادة إعمار المناطق المحررة، ولاسيما البنى التحتية، لتأمين عودة العوائل النازحة إلى مناطقها”. من ناحيته أكد قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي على قناعته بأن وجود الولايات المتحدة في العراق سيكون “طويل الأمد” مع التركيز على مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن واشنطن تجري حاليا مفاوضات بهذا الشأن. وتابع أن الولايات المتحدة تساعد العراق في بناء قدراته المؤسساتية، مشيرا إلى أن أي حل في هذه البلاد ينبغي أن يحترم سيادتها ويتم من خلال اتفاق مع حكومتها. وشدد الجنرال على أن كل ما تقوم به الولايات المتحدة في اليمن مرتبط مباشرة بالعمليات ضد تنظيمي “القاعدة في شبه الجزيرة العربية” و”داعش”. وقال :”نقدم دعما محدودا لشركائنا، أصدقائنا، أي التحالف العربي الذي تقوده السعودية، في عملياتهم، لكننا لا نشارك معهم في العمليات القتالية، ولا نساندهم مباشرة في القتال”.