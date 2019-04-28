إيطاليا تعول على فوز الشعبويين في (الأوروبي) لتجنب زيادة (القيمة المضافة)

في السياسة 29 أبريل,2019 نسخة للطباعة

ترجيحات بفوز الحزب الحاكم في بولندا وانتقاد لسياسة ألمانيا تجاه الاتحاد

روما ـ عواصم ـ وكالات: قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني إن فوز الشعبويين في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في مايو المقبل سوف يتيح لروما تجنب زيادة ضريبة القيمة المضافية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سالفيني القول “لن يأتي أحد يطالبنا بمبلغ 23 مليار يورو (6ر25 مليار دولار) المطلوب لتجنب زيادة ضريبة القيمة المضافة في حال فوز الشعبويين”.

وقال في حوار مع صحيفة لا ستامبا ” التصويت لصالح الشعبويين سوف يشير إلى أن أوروبا سوف تغير توجهها”.

وحذر منتقدو الموازنة الإيطالية من أنه لا يمكن تمويل الإجراءات الاقتصادية المقررة بدون زيادة ضريبة القيمة المضافة، التي تعد محل خلاف بين حزبي الائتلاف الحكومي حزب الرابطة الذي ينتمى له سالفيني وحركة خمس نجوم.

واستبعد سالفيني إجراء انتخابات مبكرة في إيطاليا، كما انتقد حركة خمس نجوم لانقساماتها الداخلية وعدم حسمها.

وقال” المشكلة هى أن أعضاء الحركة يغيرون رأيهم كثيرا”.

وأشار سالفيني إلى أن مشروع خط السكة الحديد فائق السرعة المقرر أن يربط بين إيطاليا وفرنسا، أحد القضايا محل الخلاف بين حزب الرابطة وحركة خمس نجوم ” سوف يتم استكماله بالتأكيد” إذا فاز حزب الرابطة في منطقة بيدمونت، التي تجرى بها أعمال السكة الحديد في الجانب الإيطالي.

وفي السياق أشار استطلاع للرأي ، نقلا عن وكالة الأنباء البولندية إلى أن حزب “القانون والعدالة” البولندي الحاكم من المنتظر أن يفوز بأكبر عدد من الأصوات في بولندا في الانتخابات الأوروبية التي تُجرى الشهر المقبل.

وأشار الاستطلاع إلى أن حزب “القانون والعدالة” سيفوز بنسبة 7ر38 بالمئة من الأصوات، بينما سيحصل تحالف “الائتلاف الأوروبي” المعارض على 33 بالمئة. وتعطي استطلاعات أخرى للرأي، جرت الأسبوع الماضي التكتل نسبا مماثلة.

وتجري انتخابات البرلمان الأوروبي في بولندا يوم 26 مايو المقبل.

يأتي ذلك بعد يوم من تحذير ياروسلاف كاتشينسكي، زعيم حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا من إقرار العمل بعملة اليورو ، قائلا إن ذلك سيؤدي إلى بطء الاقتصاد والإضرار بالأسر.

وقال كاتشينسكي لوكالة الأنباء البولندية أثناء تجمع انتخابي في بوزنان، قبيل انتخابات الاتحاد الأوروبي المقررة الشهر المقبل: “إذا أردنا إدخال اليورو الآن ، فإن الاقتصاد البولندي سيتكبد خسائر وينمو بسرعة أقل. ستخسر الأسر أيضا”.

وفي برلين دعا الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا إلى المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي المنتظرة في 26 مايو القادم.

وجاء في البيان الانتخابي للحزب الذي يعتزم مؤتمره العام إقراره في العاصمة برلين “لا يمكن لأوروبا الاستغناء عن ناخب واحد. أوروبا بحاجة إليكم”.

وأضاف البيان: “نعلم أننا لدينا في أوروبا: حرية وسلام ورخاء وفرص لكل مواطنة ومواطن منا على حدة. ولكن هناك حاجة للتحلي بالشجاعة للقيام بإصلاحات وبالتأكيد لمحفزات جديدة”.

وحذر الحزب في بيانه من أن أوروبا مهددة بالتخلف عن المنافسة العالمية، حيث جاء في البيان: “سواء الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين- إنها تتحدانا كل يوم”.

وأشار الحزب في بيانه أيضا إلى أنه لابد من تكاتف دول أوروبا معا بشكل أقوى في قضايا التجارة الحرة وحماية المناخ والهجرة والدفاع عن الحرية والأمن وكذلك البحث عن الابتكارات المهمة.

وبالمقابل اتهم مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الموازنة جونتر أوتينجر الحكومة الألمانية بالتقصير فيما يتعلق بسياسة برلين الأوروبية.

وقال أوتينجر، المنحدر من ولاية بادن ـ فورتمبرج الألمانية، لصحيفتي “شتوتجارتر تسايتونج” و”شتوتجارتر ناخريتشن” الألمانيتين في عددهما المقرر نشرهما اليوم: “ألاحظ بأسف شديد مدى قلة المحفزات الصادرة من الحكومة الاتحادية في السياسة الأوروبية”.

وأشار إلى أن اتفاقية الائتلاف الحاكم في ألمانيا بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يحمل عنوان “انطلاقة جديدة لأوروبا”، وأشار إلى أنه لم يشعر منها حتى الآن سوى بالقليل، أو لم يشعر بأي منها على الإطلاق.