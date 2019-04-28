السودان: اتفاق مبدئي على تكوين مجلس انتقالي مشترك

في السياسة 29 أبريل,2019 نسخة للطباعة

الإمارات تودع 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني

الخرطوم ـ وكالات: طالب نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، كل من يزعم أن اعتقال الرئيس المخلوع عمر البشير مسرحية، بالذهاب لسجن كوبر للتأكد بأم أعينهم من حبسه هناك. قال مصدران إن الحكام العسكريين في السودان اتفقوا مع المعارضة من حيث المبدأ على تكوين مجلس مشترك يقود مرحلة انتقالية لكن الطرفين لم يتفقا على نسب المقاعد. وأجرى الجانبان أول مناقشات رسمية بينهما في الوقت الذي يضغط فيه المحتجون وجماعات المعارضة من أجل الإسراع بتسليم السلطة لحكم مدني في أعقاب عزل الرئيس عمر البشير في وقت سابق من الشهر الحالي. وعزل المجلس العسكري البشير في 11 أبريل واعتقله بعد احتجاجات استمرت شهورا وقال المجلس إنه سيتولى الحكم مدة تصل إلى عامين قبل إجراء انتخابات. وتريد جماعات المعارضة والمحتجون الذين يواصلون اعتصامهم خارج مقر وزارة الدفاع تشكيل مجلس انتقالي يقوده مدنيون ويضم ممثلين عن الجيش. وقال نور الدايم جعفر وهو طالب عمره 23 عاما من إقليم دارفور وقد سافر إلى العاصمة “جئت لدعم الاعتصام من أجل حكومة مدنية لأن الجيش يحكم السودان منذ 52 عاما والنتيجة لا شيء”. والتقى تحالف واسع يضم العديد من جماعات المعارضة يحمل اسم قوى إعلان الحرية والتغيير مع المجلس العسكري الانتقالي أمس في محاولة لحل الخلاف. وعبر الجانبان عن تفاؤلهما بعد جلسة مبدئية. وبعد جلسة ثانية قال المصدران “تم الاتفاق من حيث المبدأ بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير على تكوين مجلس سيادة مشترك ولكن لم يتفق الطرفان على نسب المقاعد للطرفين”. على صعيد اخر وقع صندوق أبوظبي للتنمية أمس اتفاقية مع بنك السودان المركزي، يتم بموجبها إيداع 250 مليون دولار، أي ما يعادل 918 مليون درهم، وذلك بهدف دعم السياسة المالية للبنك وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السودان. تأتي الوديعة كجزء من حزمة مساعدات مشتركة أقرتها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للسودان، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، لدعم الاقتصاد وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوداني. ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، فقد وقع الاتفاقية عن جانب الصندوق محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعن الجانب السوداني آمنة ميرغني حسن التوم مدير عام الأسواق المالية في بنك السودان المركزي، وذلك بحضور خليفة القبيسي نائب مدير عام الصندوق وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

وبهذه المناسبة، لفت السويدي إلى أن “العلاقات بين دولة الإمارات والسودان تعتبر نموذجا يحتذى به للعلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة”. من جانبها، أشادت التوم بالدعم الذي تقدمه الإمارات للشعب السوداني، مؤكدةً تقدير السودان للجهود التي تبذلها دولة الإمارات في سبيل مساعدة السودان على النهوض بالاقتصاد وتجاوز التحديات المالية والاقتصادية.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية هو مؤسسة تابعة لحكومة أبوظبي ويتولى مسؤولية تقديم المساعدات الخارجية. وقد بدأ نشاطه التنموي في السودان منذ عام 1976، حيث مول الصندوق العديد من المشاريع التنموية في قطاعات أساسية مثل الصناعة والطاقة والنقل والمواصلات والمياه والري وغيرها. وكانت السعودية والإمارات أعلنتا قبل أسبوع تقديم حزمة مشتركة من المساعدات للسودان، بإجمالي ثلاثة مليارات دولا: تتضمن 500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني لتعزيز مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني. كما تتضمن المساعدات توفير مواد غذائية وأدوية ومشتقات نفطية لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني.