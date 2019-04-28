ليبيا: الوفاق تعلن عن سقوط 9 قتلى بقصف جوي على طرابلس

في السياسة 29 أبريل,2019 نسخة للطباعة

قوات حفتر ترسل سفينة حربية لميناء نفطي

طرابلس ـ وكالات: أفاد المتحدث الرسمي باسم عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الليبية مصطفى المجعي أمس الأحد بسقوط تسعة قتلى و 35 جريحا نتيجة قصف جوي ليلي على طرابلس. وقال المجعي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) أمس إن “طائرة بدون طيار تتبع قوات المشير خليفة حفتر قامت ليلة أمس السبت بقصف معسكر 7 أبريل بطرابلس بستة صواريخ جو أرض”. وأشار إلى أن من بين القتلى أربعة مدنيين كانوا يقومون بإيصال المؤن للمعسكر أثناء القصف ، مؤكدا سقوط أحد الصواريخ في حي سكني بجانب المعسكر مخلفا أضرارا مادية، فيما سقطت باقي الصواريخ داخل المعسكر الذي يحوي عددا كبيرا من الآليات، وخلفت أضرارا جسيمة. في المقابل، أفاد المجعي بقيام طيران حكومة الوفاق الحربي اليوم بقصف مواقع تابعة لقوات حفتر في مدينة ترهونة 90 كيلومترا جنوب شرق طرابلس، وكذلك في منطقة سيدي السايح (الواقعة بين طرابلس وترهونة). وأكد المجعي استمرار سيطرة قوات الوفاق على منطقة الهيرة، وتقدمها اليوم باتجاه الجبل لما بعد منطقة “ابوشيبة” التي دخلوها دون قتال، مشيرا إلى استمرار الهدوء في محاور وادي الربيع وخلة الفرجان جنوب طرابلس. وذكرت تقارير إخبارية ليبية أمس أن العاصمة الليبية تعرضت لقصف جوي عنيف استهدف عددا من المناطق في طرابلس. ودعى المستشفى الميدان في طرابلس، الأطباء التابعين للسرية الطبية بوزارة الدفاع، إلى الالتحاق بأعمالهم، على وجه السرعة، مشيرة أن عدد الأطباء يبلغ 1000 طبيب. وقالت مصادر محلية قريبة من المرافق الطبية أن عدد قتلى القصف الجوي، بلغ أكثر من 3 قتلى و34 جريحا،وفقا لموقع المشهد الليبي الإخباري. وكانت التقارير قد أفادت بأن القصف الجوي تركز في منطقة الفلاح واستهدف مخزن ذخيرة في معسكر القعقاع جنوب العاصمة طرابلس. ونقلت مواقع إخبارية ليبية عن شهود عيان قولهم إن عدد الغارات تجاوز الـ9 غارات حتى الآن، وأضافوا أن القصف شمل أيضا منطقة عين زارة دون تحديد للموقع المستهدف، وكذا على منطقة مشروع الهضبة. وتشهد تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات ومعارك بعد أن أطلق ما يسمى بـالجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر يوم 4 أبريل عملية عسكرية هدفها السيطرة على العاصمة طرابلس . على صعيد متصل أرسلت قوات شرق ليبيا (التابعة للواء خليفة حفتر) سفينة حربية إلى ميناء رأس لانوف النفطي بشرق ليبيا وذلك حسبما قال متحدث باسمها في أول تأكيد لاستخدام منشأة نفطية منذ بداية الجيش الوطني الليبي عمليته العسكرية لانتزاع السيطرة على العاصمة طرابلس. وبدأت قوات حفتر والمتحالفة مع حكومة موازية في شرق ليبيا هجوما قبل ثلاثة أسابيع لانتزاع السيطرة العاصمة الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا. وقال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي للصحفيين إن الجيش أرسل سفينة الكرامة إلى رأس لانوف بمنطقة الهلال النفطي الرئيسية بليبيا في إطار “مهمة تدريب” لزيارة غرفة العمليات وتأمين المنشآت النفطية. وتسيطر قوات حفتر على رأس لا نوف والموانئ النفطية الأخرى بشرق ليبيا والحقول النفطية الليبية ولكن من الناحية العملية ترك إدارتها للمؤسسة الوطنية للنفط. ويقع مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس وقد سعت للبقاء بعيدا عن الصراع بين الحكومتين لتتعامل مع صادرات النفط والغاز التي تمثل شريان الحياة لليبيا. وتسلم المؤسسة الوطنية للنفط عائدات التصدير لبنك طرابلس المركزي الذي يعمل بشكل أساسي مع حكومة طرابلس ولكن يدفع أيضا رواتب بعض موظفي الحكومة في شرق ليبيا الذي يسيطر عليه الجيش الوطني الليبي. وأدانت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان استخدام منشآتها لأغراض عسكرية دون أن تذكر الجيش الوطني الليبي أو تحدد من يقف وراء هذه العمليات. وقالت “من بين الأحداث التي شهدتها المؤسسة مؤخرا، نذكر ما يلي.. الاستيلاء على مهبط الطائرات بالسدرة بهدف استخدامه لأغراض عسكرية ودخول عسكريين لميناء السدرة ومحاولة الاستيلاء على قوارب تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط ورسو سفن حربية في ميناء رأس لانوف واستخدامه من قبل عدد من السفن العسكرية الليبية”. وأضافت “تعرب المؤسسة الوطنية للنفط عن إدانتها الشديدة لعسكرة المنشآت النفطية الوطنية في ليبيا”. وقالت المؤسسة أيضا إن الإيرادات ارتفعت لأكثر من 1.5 مليار دولار في مارس آذار بزيادة 20 في المئة عن الشهر السابق ولكن القتال بين الفصائل المتناحرة يشكل خطرا كبيرا على الإنتاج. وأضافت المؤسسة في البيان أن الزيادة والتي بلغت 270 مليون دولار ترجع بصفة أساسية إلى “رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي يوم 4 مارس 2019، وذلك بعد انتهاء الإغلاق المسلح الذي دام ثلاثة أشهر”. ولكن القتال حول طرابلس يعرض الإنتاج في المستقبل للخطر. وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله “الأعمال العدائية التي اندلعت مؤخرا تشكل خطرا على عملياتنا وتهدد كلا من الإنتاج والاقتصاد الوطني”.