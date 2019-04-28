اليمن: مقتل 5 في قصف لـ(أنصار الله) على تعز

صنعاء ـ وكالات: قتل خمسة مدنيين يمنيين وأصيب اثنان آخران أمس إثر سقوط قذيفة في مدينة تعز 275 كيلومترا جنوب صنعاء. وقال سكان يمنيون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن قذيفة أطلقها مقاتلو جماعة أنصار الله من أطراف المدينة، سقطت على منزل مدنيين قي قرية مشرفة بمديرية جبل حبشي، ما أسفر عن مقتل أربعة أطفال ووالدتهم، إلى جانب إصابة اثنين آخرين. ويسيطر أنصار الله على أطراف مدينة تعز منذ أكثر من أربعة أعوام، ويفرضون عليها حصارا مطبقا، بينما تسيطر القوات اليمنية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي على معظم أجزاء المدينة. وتتعرض المدينة بين حين وآخر لقصف من قبل الآطراف المتصارعة، تخلف في العادة قتلى وجرحى من المدنيين.

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