وفاة 270 موظفا جراء"الارهاق" في اكبر انتخابات في العالم

الخليج 365/بغدادنشرت وكالة "رويترز" تقريراً تفصيلياً عن أكبر انتخابات في العالم والتي أنهت حياة 270 موظفاً، مشيرة الى 193 مليون شخص قاام بالتصويت في 7 ساعات!

ونقلت عن مسؤول حكومي في إندونيسيا قوله، إن أكثر من 270 موظفاً في الانتخابات ماتوا لأسباب تتعلق في الأغلب بأمراض مرتبطة بالإرهاق، جراء ساعات العمل الطويلة لفرز الملايين من أوراق الاقتراع، وذلك بعد 10 أيام على إجراء البلاد لأكبر انتخابات في العالم تُجرى في يوم واحد.



والانتخابات التي جرت في 17 نيسان 2019، كانت أول مرة تجمع فيها البلاد، التي يقطنها 260 مليون نسمة، بين انتخابات الرئاسة والانتخابات العامة في يوم واحد، بهدف خفض التكاليف.

وكان التصويت سلمياً إلى حدٍّ كبير، وتشير تقديرات إلى أنه جذب 80% من إجمالي 193 مليون ناخب تحتَّم على كلٍّ منهم الإدلاء بصوته في خمس أوراق اقتراع، في أكثر من 800 ألف مركز اقتراع.

لكن تبيَّن أن إجراء الانتخابات على مدار 8 ساعات في بلاد تمتد لأكثر من 5 آلاف كيلومتر من غربها إلى شرقها مهمة شاقة وفتاكة، بالنسبة للمسؤولين، الذين تحتَّم عليهم فرز أوراق الاقتراع يدوياً.

وقال عارف بريو سوسانتو، المتحدث باسم المفوضية العامة للانتخابات، إن 272 من مسؤولي الانتخابات ماتوا لأسباب تتعلق في الأغلب بأمراض مرتبطة بفرط العمل، كما أعلنت الصحة إصابة 1878 شخصاً آخرين بحلول مساء أمس السبت.

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وأضاف أن وزارة الصحة أصدرت منشوراً في 23 نيسان، يحث منشآت الصحة على توفير الرعاية القصوى للمرضى من العاملين في الانتخابات، في حين تعمل وزارة المالية على تعويض عائلات المتوفين.

وتعرَّضت المفوضية العامة للانتخابات لانتقادات بالغة، بسبب ارتفاع عدد الوفيات.

وستنتهي المفوضية من فرز الأصوات وإعلان الفائزين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم 22 أيار القادم.

