محمد بن زايد وماكرون يبحثان هاتفيا تعزيز علاقات التعاون

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأربعاء، اتصالا هاتفيا من إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" إنه بحث مع الرئيس الفرنسي تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تنميتها وتطويرها بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين أبوظبي وباريس.

كما استعرض الجانبان خلال الاتصال الهاتفي عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

Advertisements





وتشهد العلاقات الثنائية بين الإمارات وفرنسا تطورا على جميع المستويات وفي كافة المجالات، فقد تأسست هذه العلاقات منذ 1971 على أسس الاحترام المتبادل والتعاون والمصالح المشتركة.



وفي المجال الاقتصادي تعد دولة الإمارات المنفذ التجاري الرئيسي بالنسبة لفرنسا في منطقة الخليج العربي، حيث يوجد في دبي ما يزيد عن 600 شركة فرنسية من الشركات المتوسطة التي تقدم صورة إيجابية عن الصناعات الفرنسية في الإمارات.

ومن حيث حجم التبادل التجاري مع فرنسا تأتي الإمارات في المرتبة الثانية في دول المنطقة بعد المملكة العربية السعودية التي وصلت فيها قيمة المبادلات التجارية إلى 9,4 مليار يورو في ذلك العام، وتتصدر دولة الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة للمبيعات الفرنسية، حيث تحتل الحيز الأكبر بنسبة 42 في المئة متفوقةً بذلك على جميع دول المجلس الأخرى.