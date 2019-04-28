انتصارات واسعة للجيش اليمني في الضالع والبيضاء وصعدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قوات من الجيش اليمني في أحد جبال صعدة - أرشيفية

أحرزت قوات الجيش اليمني بإسناد التحالف العربي، الأحد، انتصارات واسعة في محافظات الضالع والبيضاء وصعدة، ودحرت مليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق جغرافية استراتيجية.

وتمكنت القوات اليمنية المشتركة من دحر مليشيا الحوثي الانقلابية شمالي محافظة الضالع، والتوغل إلى مناطق في نطاق محافظة تعز، جنوبي البلاد.

وذكر مصدر عسكري لـ"العين الإخبارية" أن قبائل الأزارق ووحدات للجيش بألوية الدعم والإسناد توغلت إلى عزلة "باهر" بماوية، الواقعة بين تعز والضالع على تخوم مديرية الأزارق.



وأوضح المصدر أن المعارك لا تزال على أشدها في المنطقة بعد وصول تعزيزات جديدة لمليشيا الحوثي، ومحاولتها الالتفاف على قوات الحزام الأمني بحشد مجاميعها إلى بلدتي "شوكان" و"عهامة" الواقعتين على بعد 2 كيلومتر في الحدود بين مناطق "تورصة" و"المسيمير" و"ماوية".





بدورها أكدت ألوية الدعم والإسناد التموضع الكامل لقواتها في المواقع الدفاعية في مديرية "المسيمير" بمحافظة لحج وصد أي هجمات حوثية محتملة.

وأوقعت المعارك عشرات القتلى والجرحى بصفوف مليشيا الحوثي، فضلا عن أسرى بينهم قيادات، وفقا للمصادر.

وفي وقت سابق، استعاد الجيش اليمني بلدتي تورصة ومقيلان بمديرية الأزارق غربي الضالع، بعد ساعات من محاولة جيوب حوثية التسلل إلى القرى السكنية وشن هجمات انتحارية.

وفي شمال المحافظة ذاتها، قالت المصادر لـ"العين الإخبارية" إن اشتباكات عنيفة تتواصل بين القوات المشتركة ومليشيا الحوثي في جبهة حمك والعود، عقب محاولات مستميتة للانقلابيين للتقدم غربي بلدة "الفاخر" التابعة لمديرية قعطبة.

وتشن القوات المشتركة عملية تمشيط واسعة ضد بقايا جيوب مليشيا الحوثي في المحيط مناطق "حمام النبيجة" و"شعور" في المديرية ذاتها.

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وفي شمال شرق الضالع وتحديدا في جبهة مريس دمرت مدفعية قوات العمالقة دورية تابعة لمليشيا الحوثي، قادمة من اتجاه محافظة إب كتعزيزات للمتمردين الانقلابيين.

تقدم جديد في صعدة

وفي معاقل الانقلابيين بمحافظة صعدة تمكنت قوات الجيش اليمني، مسنودة بمقاتلات التحالف العربي، من تحرير مواقع جديدة في مديرية رازح.

وذكر قائد لواء الواجب الأول العميد حمود مسعد الخرام أن قوات الجيش الوطني حررت جبال "المقران" و"السمكة" و"العلم" و"الحصن" في مسن القد بعد مواجهات عنيفة مع مليشيا الانقلاب الحوثي المدعومة من إيران.

وأشار إلى أن المواجهات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات واغتنام الكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.





دك دورية حوثية بالبيضاء

في محافظة البيضاء المعروفة بقلب اليمن، شنت المقاومة الشعبية قصفا مدفعيا على تجمعات مليشيا الحوثي في مديرية الزاهر.

وذكرت وزارة الدفاع اليمنية أن مدفعية مقاومة "آل حميقان" في مديرية "الزاهر" دمرت دورية قتالية حوثية، ما أسفر عن تدميرها ومقتل طاقمها.

الحوثي يستهدف المدنيين

في المحافظة ذاتها، قتل وأصيب 5 مدنيون جميعهم من أسرة واحدة، إثر قصف بالدبابات شنته مليشيا الحوثي على القرى السكنية في مديرية الزاهر.

وذكرت مصادر يمنية أن رضيعا قتل وأصيب 4 آخرون من أسرة "عبدالله الحميقاني" بعد استهداف منزلهم بقذيفة دبابة أطلقتها مليشيا الحوثي المتمركزة في منطقة "الحبج" في الزاهر.

وأسفر القصف الحوثي عن مجزرة جديدة أدت إلى مقتل الطفل "علي الحميقاني"، وإصابة سيدتين بجروح بالغة الخطورة، بينما اثنان آخران بجروح متفاوتة. حسب المصادر.