حريق ضخم قرب مطار هيثرو اللندني

اسماء السيد - أكدت مصادر بريطانية، مساء اليوم الأحد، تصاعد أعمدة ضخمة من الدخان فوق ضواحي غرب لندن بعد اندلاع حريق بالقرب من مطار هيثرو.

وأبلغ شهود عيان عن سماع دوي انفجارات عندما اندلع الحريق في مستودع قديم للفحم في منطقة ويست درايتون القريبة من مطار هيثرو الدولي بعد الساعة الثانية ظهرا.

وتسبب الحريق الهائل في تعطيل كبير للقطارات المتجهة من وإلى مطار هيثرو. وأظهرت الصور والفيديوهات المنشورة على مواقع التواصل أبخرة سوداء تتصاعد في السماء شمال مدارج المطار، بالقرب من محطة قطار غرب درايتون.



وقالت فرقة مطافئ لندن إنها دفعت بعشر سيارات إطفاء و70 من رجال الإطفاء للتعامل مع ألسنة اللهب التي تتمدد في المنطقة الصناعية الواقعة على طريق تافيستوك، مشيرة إلى أن حاوية و15 سيارة نقل و3 سيارات نقل مفصلية (كبرى) ما زالت مشتعلة، وأشارت إلى أن سبب الحريق لم يعرف بعد، ولا توجد تقارير عن وقوع إصابات.

ولم تعلن سلطات مطار هيثرو عن تأجيل أي رحلات جوية بسبب الحريق، في حين علقت سكك حديد "غريت ويسترن" خدماتها المارة بمحطة غرب درايتون.

ولكن من خلال الصور يمكن رؤية طائرات ركاب متوقفة على مدرج المطار في الوقت الذي تلوح فيه ألسنة اللهب في مكان الحادث غرب درايتون.

وقال مدير محطة إطفاء لندن جون هولت، إنه تم استدعاء 10 سيارات إطفاء و70 من رجال الإطفاء للتصدي للحريق، مطالبا السكان والشركات في المنطقة بإبقاء نوافذهم وأبوابهم مغلقة وتجنب سائقي السيارات المنطقة إن أمكن.

وقال أحد شهود العيان لصحيفة (ديلي ميرور): "كان هناك ما يشبه الشرطة المسلحة في الشارع تغلق الطرق وتعيد الجميع - لقد استعانوا جميعهم بالعتاد المناسب. هناك دخان في كل مكان ، كان الأمر مخيفًا بشكل صحيح."

وقال أحد السكان على موقع تويتر: "يبدو أن الحريق قد تم احتواؤه الآن لكني سمعت الانفجار الذي وقع بالقرب من محطة ويست درايتون منذ فترة وجيزة في ييزلي".