شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تسريب الإخوان.. النائبة هيام حلاوة: الجماعة تطلق حملات تموت قبل أن تولد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شنت النائبة هيام حلاوة، هجوما عنيفا على جماعة الإخوان بعد التسريبات الصوتية التى كشفت مخطط التنظيم التحريضى ضد مصر، مشيرا إلى أن الجماعة الإخوانية تبدع فى إطلاق حملات تموت قبل أن تولد مثل "اطمن انت مش لوحدك" وغيرها من الشعارات الوهمية التى تطلق بدون سند من أشخاص وتمثل نموذجا للجبن والخيانة.

وقالت النائبة هيام حلاوة، فى بيان لها، إن فاقد الشئ لا يعطيه فهم – أى الإخوان - يطمئنون الغير ويحرضون على هدم الوطن ويضحون بالغير وهم خلف الستار نموذج حى للجبناء، وأداة لهدم الأوطان وتنفيذ أجندات لدول أخرى مقابل التربح.

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وتابعت هيام حلاوة: "يكشف الله أمركم أيها المرتزقة وينصر مصر وقائدها ، فخلال الفترة الأخيرة أرسل الشعب المصرى رسالة للعالم كله بأنه قادر على الحفاظ على وطنه ويقف مع قادته بكل الاستحقاقات من أجل البناء والتنمية واستكمال خارطة الطريق التى وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسى".