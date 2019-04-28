شكرا لقرائتكم خبر عن "حزب الوفد": مستعدون لانتخابات الشيوخ وننتظر صدور قانون المجلس من البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، استعدادات الحزب لانتخابات مجلس الشيوخ، المقرر أن تبدأ بعد صدور قانون للمجلس من البرلمان، مشيرا إلى أن الحزب لديه من الخبرات والكوادر التى تجعله قادر على المنافسة بقوة فى تلك الانتخابات.

وأضاف رئيس حزب الوفد، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن الانتخابات من المقرر أن تجرى على ثلثين المجلس، موضحا أن القانون من المقرر أن يحدد شكل الانتخاب هل سيكون بالقائمة أم بالفردى.

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ولفت المستشار بهاء أبو شقة، إلى أن بناء على القانون الذى سيصدر من مجلس النواب، سيحدد الحزب خطته فى المنافسة، متابعا: لكننا جاهزين للانتخابات فى أى وقت وبقى فقط أن نحدد خطة الانتشار بعد صدور قانون مجلس الشيوخ من البرلمان.