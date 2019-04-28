كتب: شاذلي عبدالراضي قال الأب مينا عزيز مدير العلاقات العامة بمطرانية البحر الأحمر، إن اجتماع المصريين مسلمين ومسيحين في عيد القيامة يزيدينا قوة. وأعرب الأب مينا عن سعادته بجو المحبة الذي يسود بين المصريين، وخوفهم على بلدهم مدللا على ذلك بتكاتف المواطنين في الذهاب للاستفتاء.

جاء ذلك خلال زيارة اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، اليوم إلى كتدرائية الأنبا شنودة لتهنئة الأقباط باحتفالات عيد القيامة.

ورافق المحافظ خلال زيارته لكنيسة الأنبا شنودة الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، واللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأب مينا عزيز في احتفال عيد القيامة: اجتماع المصريين يزيدهم قوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.