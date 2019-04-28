الجيش الليبي يهاجم تركيا: سلمت الميليشيات الإرهابية طائرة بدون طيار

كتب: محمد حسن عامر أعلن المكتب الإعلامي للمتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أن تركيا سلمت الميليشيات الإرهابية الموجودة في مدينة مصراتة الليبية، طائرة بدون طيار، ومعها طاقم تشغيل تركي. ويخوض الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية، منذ 4 أبريل الجاري، تستهدف إنهاء سيطرة الميليشيات على العاصمة طرابلس وفقا لإعلانه، وقتها.

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