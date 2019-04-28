الخارجية الإماراتية: التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين أمر غير مقبول

أكدت ​وزارة الخارجية​ والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، أن "التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة ​البحرين​ الشقيقة والتجاوز على حرمة ومكانة قيادتها الكريمة أمر غير مقبول على الإطلاق وتدخل مرفوض".

وشددت على أن "عدم تدارك ما يسيء إلى العلاقات بين الأشقاء لن يؤدي إلا إلى اتساع الفجوة وزيادة التوتر في ظروف نحن أحوج ما نكون فيها إلى التعاون والتواصل واحترام السيادة الوطنية ومبدأ عدم التدخل بالشأن الداخلي".

ولفتت الخارجية الإماراتية إلى أنه "في هذا السياق ندعو الأخوة في ​العراق​ الشقيق إلى الالتزام بمبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بما يسهم في تعزيز أواصر العلاقات العربية ويعمق هدفنا المشترك المتمثل في ترسيخ الاستقرار في المنطقة".

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وكانت وزارة ​​خارجية البحرين​ قد قامت​ باستدعاء القائم بأعمال سفارة ​العراق​ لدى البحرين بالإنابة نهاد رجب عسكر العاني، فيما عبرت ​وزارة الخارجية العراقية​ عن شجبها للتصريحات التي أدلى بها وزير خارجيَّة ​البحرين​ حول بيان ​​مقتدى الصدر​​، فيما طالبت البحرين بتقديم اعتذار رسمي على خلفية ذلك.

وكان وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة رد على مقترح زعيم ​التيار الصدري​ مقتدى الصدر بتنحي حكام ​اليمن​ والبحرين و​سوريا​ فورا.

وطالب الصدر، في بيان، "بإيقاف الحرب في اليمن والبحرين وسوريا فورا، وتنحي حكامها على الفور والعمل على تدخل ​الأمم المتحدة​ من أجل الإسراع بإقامة ​الأمن​ فيها والاستعداد لإجراء ​انتخابات​ نزيهة بعيدا عن تدخل جميع البلدان وحمايتهم من ​الإرهاب​".