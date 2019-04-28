مقتل 11 شخصا بينهم 3 أطفال في انقلاب حافلة بالمكسيك

ذكر مسؤول بأجهزة الطوارئ في ​المكسيك​ أن ما لا يقل عن 11 شخصا، بينهم 3 أطفال، قتلوا في انقلاب ​حافلة​ بشمال المكسيك.

وونقلت وكالة "رويترز" عن رئيس أجهزة الطوارئ في بلدية ريو جراند بولاية زاكاتيكاس مويزي فيلاجرانا أنه "لا يزال هناك ثلاث جثث داخل الحافلة لكن قد يكون هناك المزيد أسفلها"، مشيراً إلى أن الحادث ربما نجم عن نوم السائق.

ومن بين المصابين 5 من دول ​أميركا​ الوسطى يحملون تأشيرات دخول أصدرتها لهم ​الحكومة​ المكسيكية لأسباب إنسانية.