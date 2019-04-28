الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا ربيعيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع ملموس ب​درجات الحرارة​ التي تتخطى معدلاتها الموسمية.

الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع رياح ناشطة وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة على الساحل وبشكل طفيف على الجبال والداخل، يتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار.

الأربعاء: قليل الغيوم صباحا يتحول بعد الظهر الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة .