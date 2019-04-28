أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "طقسا ربيعيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط".
الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية.
الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع رياح ناشطة وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة على الساحل وبشكل طفيف على الجبال والداخل، يتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار.
الأربعاء: قليل الغيوم صباحا يتحول بعد الظهر الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة .
كانت هذه تفاصيل خبر الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.