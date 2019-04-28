النشرة: إنتشال جثة طفل سوري بعد غرقه في بركة زراعية بزحلة

افاد مراسل "​النشرة​" في زحلة بأن "عناصر ​الدفاع المدني​ تمكنوا من انتشال جثة طفل سوري غرق في بركة زراعية في سهل كسارة في زحلة وتم نقل الجثة الى ​مستشفى​ البقاع".

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