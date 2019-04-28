أصيب شخصان نتيجة انحراف سيارة مرسيدس كانا يستقلانها واصدامها بالأشجار على الطريق المؤدي إلى مستشفى العاصي في ​الهرمل​، ونقلهما عناصر ​الصليب الأحمر اللبناني​، إلى مستشفى العاصي حيث قدمت لهما الاسعافات الأولية، ثم نقلا إلى أحد ​مستشفيات​ ​بعلبك​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جريحان بانحراف سيارة واصطدامها بالأشجار في الهرمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.