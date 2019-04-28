أبو عرب: لن نهدأ حتى يُسلم قاتل أبو الكل للقضاء اللبناني

أكد قائد ​قوات الأمن​ الوطني الفلسطيني في ​لبنان​ ​اللواء صبحي أبو عرب​ أنه "لن يهدأ لنا بال، ولن يغمض لنا جفن، حتى يسلم منفذ عملية اغتيال محمد خليل "أبو الكل"، إلى ​القضاء اللبناني​ المختص، كي تتخذ العدالة مجراها".

وفي بيان له شدد ابو عرب على ان "​حركة فتح​ حريصة على أمن ​مخيم عين الحلوة​، وسلامة أهله، وخاصة في حي حطين"، مشيرا الى أن "قرار الحسم العسكري آخر خياراتنا، ولكن إذا اضطرنا الأمر، فإن قواتنا مستعدة لإلقاء القبض عليه"، لافتا إلى أن "القاتل يتخذ من المواطنين والأحياء الآمنة، في حي حطين، مخبأ يتوارى فيه، ويجب تسليمه إلى ​الدولة اللبنانية​ بشكل عاجل".