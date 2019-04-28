احمد الحريري: السعودية ستبقى تتصدى للتخريب الإيراني في كل الساحات

إعتبر الأمين العام لتيار المستقبل ​أحمد الحريري​ أن "ما قاله نائب الأمين العام ل​حزب الله​ ​الشيخ نعيم قاسم​ عن ​السعودية​ لا ينطبق إلا على ​إيران​"، مشيرا الى ان "​ايران​ تضرب الاستقرار في المنطقة و​النظام الإيراني​ هو الذي يواجه العقوبات الدولية، ويصدر الفتنة الى المجتمعات العربية، ويمعن عبر ميليشياته المذهبية في إشعال الحروب الأهلية في ​سوريا​ و​العراق​ و​اليمن​ والبحرين، وفِي صناعة كل المشاهد المأساوية التي تعيشها المنطقة".

وفي تصريح له شدد الحريري على ان "السعودية هي قبلة المسلمين والعرب والعالم، وهي بيت كرامة العرب مهما كره الكارهون، ومملكة الحزم التي ستبقى تتصدى للتخريب الإيراني في كل الساحات".