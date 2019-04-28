انتشال جثة مواطن أصيب بأزمة قلبية وسقط في بركة في اده

انتشل عناصر من ​الدفاع المدني​ جثة المواطن "أ. ن." من بلدة اده- البترون (مواليد 1961) من بركة خلف منزله في البلدة، تبين أنه سقط فيها بعدما أصيب بأزمة قلبية. ونقلت الجثة إلى ​مستشفى البترون​.

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