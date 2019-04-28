رئيس المجلس الدستوري يؤكد ان جميع الوزراء صرحوا عن أموالهم كما ينص عليه القانون

أكد رئيس ​المجلس الدستوري​ ​عصام سليمان​، أن جميع الوزراء الجدد صرحوا عن أموالهم في بداية الخدمة، كما ينص عليه القانون، وان آخر وزيرين قاما بهذه الخطوة يوم الأربعاء الماضي هما ​محمود قماطي​ و​وائل أبو فاعور​ "علما أن المهلة القانونية مدتها ثلاثة أشهر تنتهي في 30 نيسان الحالي".

وأشار سليمان إلى أن المجلس الدستوري كان قد اتصل بجميع الوزراء، معلما إياهم بوجوب الحضور إلى المجلس وتقديم تصاريح عن أموالهم.