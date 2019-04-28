(فوكس نيوز) وزير الخارجية الإيراني يعتزم زيارة كوريا الشمالية قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران (أ ش أ)

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، اعتزامه زيارة كوريا الشمالية.

ونقلت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية عن ظريف قوله: "إن الزيارة يجري الإعداد لها على أن يعلن موعدها قريبا".

وكان وفد برلماني إيراني قد زار بيونج يانج في شهر ديسمبر الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة قامت بتصعيد العقوبات ضد طهران في أعقاب انسحابها من الاتفاق النووي الموقع مع الدول الكبرى عام 2015.