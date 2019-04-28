نشرة الحوادث المسائية.. شاب يحرق والديه وزوجة تقتل زوجها بمساعدة عشيقها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

براءة رئيس تحرير مجلة الأهلي

قضت محكمة جنح مستأنف الهرم، اليوم الأحد، ببراءة الكاتب الصحفي إبراهيم المنيسي، مدير تحرير الأخبار، ورئيس تحرير مجلة الأهلي، من تهمة سب وقذف مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

واقعة احتراق بواب وزوجته بأسطوانة غاز

تمكنت الأجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم السبت، من كشف غموض مقتل بواب وزوجته في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل غرفتهم بمنطقة السلام، بعد 3 أيام من الواقعة، حيث تبين أن نجل المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة.

تأجيل إعادة محاكمة مرسي و23 آخرين في "التخابر مع حماس"

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تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع حماس"

تفاصيل مقتل تاجر بيجام على يد عشيق زوجته

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض واقعة العثور على جثة صاحب محل مقتولا داخل شقته بشبرا الخيمة، حيث تبين أن وراء الواقعة زوجته صاحبة محل كوافير وعشيقها لرغبتهما في التخلص منه.

ضبط 126 طن رنجة فاسدة داخل ثلاجة بالشرقية

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها على أماكن عرض بيع الأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة للتأكد من صلاحيتها للتداول لحماية جمهور المستهلكين.

تأجيل محاكمة بديع و69 آخرين في قضية "اقتحام قسم العرب"

قررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سامي عبدالرحيم، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان و69 متهما آخرين، في اتهامهم بأحداث العنف والقتل التي وقعت بمحافظة بورسعيد.