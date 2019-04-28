محافظ الجيزة يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

بعث محافظ الجيزة أحمد راشد، اليوم الأحد، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وجاءت نص البرقية: "يطيب لي أن أبعث لقداستكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وأبناء الجيزة بخالص التهاني القلبية بهذه المناسبة العظيمة التي تجسد أجمل معاني المحبة والإخاء، راجياً الله العلي القدير أن يوفقكم ويمتعكم بموفور الصحة والسعادة متمثلين دائما القيم السامية التي جسدها السيد المسيح رمز التسامح والعطاء وأن تعم دعوته إلى الخير والسلام ربوع مصرنا الغالية".

واختتم المحافظ برقيته بخالص التمنيات بدوام التوفيق ومواصلة الرسالة في خدمة أبناء الوطن من أجل رفعة مصر.