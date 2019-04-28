"التنمية الثقافية": تنظيم أكثر من 70 فعالية فنية خلال شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

قال رئيس صندوق التنمية الثقافية الدكتور فتحي عبد الوهاب، ،إنه سيتم خلال شهر رمضان الكريم، تنظيم أكثر من 70 فعالية فنية وثقافية في 13 مركزا للإبداع بالقاهرة والإسكندرية.

وأضاف عبد الوهاب - في تصريح اليوم السبت - أن برنامج الصندوق يتضمن عروضا فنية لكبار الفنانين والفرق الفنية، ومعارض فنون تشكيلية وخط عربي، ومعرض للحرف التقليدية، وورش فنية للأطفال ، بالإضافة إلى عروض سينمائية وإنشاد ديني.

وأوضح أنه يشارك هذا العام نخبة من الفنانين منهم: فنانة الهارب منال محي الدين وفرقتها، الفنان عامر التوني وفرقة المولوية المصرية، المنشد الشيخ محمود التهامي، أوركسترا بيت العود، السيرة الهلالية لفرقة الشيخ زين محمود، ثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف.

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وتابع أنه تستمر العروض التراثية التي يقدمها الصندوق منها، فرقة النيل للآلات الشعبية، القومية للفنون الشعبية الأراجوز وخيال الظل، التنورة التراثية، العروض الفنية الصوفية.

ويقدم صندوق التنمية الثقافية خلال أمسياته الرمضانية مجموعة من الأنشطة والعروض المتنوعة للأطفال منها كرنفالات وورش تشكيلية وحكي وحفلات لذوي القدرات الخاصة، إضافة إلى إقامة احتفالية" فوانيس رمضان"، وعرض الليلة الكبيرة بالتعاون مع البيت الفني للمسرح بقطاع الإنتاج الثقافي.

ونوه بأنه تقام العديد من الندوات الثقافية في بيت الشعر العربي "بيت الست وسيلة"، إضافة إلى ندوات بيت المعمار المصري" بدرب اللبانة"، وعروض الموسيقي العربية وحفل للشيخ إيهاب يونس بمركز الحرية للإبداع بالاسكندرية.

وشار إلى أنه تقام عدة عروض فنية وثقافية بالتعاون مع قطاعات وزارة الثقافة المختلفة منها ملتقى رؤية لأفلام الشباب (الدورة الثالثة) بالتعاون مع المركز القومي للسينما بمركز الإبداع الفني بالقاهرة، عروض الفرقة القومية للموسيقى الشعبية بالتعاون مع البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بقطاع الإنتاج الثقافي، حفلات موسيقى عربية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، ندوة (ثقافة العمارة للأطفال و الشباب) بالتعاون المجلس الأعلى للثقافة، إضافة إلى عروض غنائية وموسيقية بالتعاون مع المركز القومي للمسرح والموسيقي الشعبية.