الجزائر.. تعيين أمين عام جديد للرئاسة خلفا لمقرّب من بوتفليقة

أقال الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح اليوم السبت، الأمين العام للرئاسة حبة العقبي، وعيّن مكانه نور الدين عيادي.

وقال بيان للرئاسة نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، مساء اليوم، “عين عبد القادر بن صالح رئيس الدولة السبت نور الدين عيادي في وظيفة أمين عام رئاسة الجمهورية خلفا لحبة العقبي” دون تقديم أسباب لذلك.

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والعقبي هو أحد الشخصيات المقربة من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، الذي أجبرته الانتفاضة الشعبية على الاستقالة، ولا تزال متواصلة وتطالب برحيل كل رموز نظامه.

ونور الدين عيادي، هو الأمين العام للخارجية الجزائرية، ومن الدبلوماسيين البارزين في البلاد، وسبق أن قاد لجنة تطبيق اتفاق السلام بمالي الذي وقع بوساطة جزائرية.