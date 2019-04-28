الجيش الليبي يمهل المستشفى الإيطالي بمصراتة أسبوعا قبل القصف بجواره

طالب المتحدث بأسم الجيش الليبي ببنغازي احمد المسماري بإغلاق المستشفى الإيطالي بمصراتة، وإخلاء المرضى والعاملين بمستشفى طرابلس الطبي لوجود مجموعات إرهابية بجواره ووقال ان الجيش سيضطر لقصفها خلال الاسبوع القادم للسيطرة على جزيرة الفرناج.

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