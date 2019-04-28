ترامب: قوة الاقتصاد الأمريكي وراء زيادة أعداد المهاجرين غير الشرعيين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن زيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين المعتقلين عند الحدود الأمريكية مع المكسيك على مدى الأشهر الستة الماضية، يرجع إلى قوة الاقتصاد الأمريكي في عهده.
وقال ترامب، في حوار مع شبكة "فوكس نيوز"، إن "الناس يأتون لأن اقتصادنا جيد للغاية.. إنهميريدون الظفر بجزء من نجاحنا، وفي سبيل ذلك يجازفون بركوب تلك المخاطر الهائلة"، وتابع "قوانيننا سيئة للغاية.. إنه الجمع بين تنمية اقتصاد عظيم واتباع قوانين هجرة هي الأضعف على مستوى العالم".
وأشار ترامب إلى ما أعلنت
وحمّل ترامب الكونجرس اللوم في عدم تغيير قوانين الهجرة التي تغري الناس على السفر إلى الولايات المتحدة ودخولها بلا موافقة قانونية.
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